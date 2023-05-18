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Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Seçmen Bilgi Kağıtları Yeniden Dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Seçmen Bilgi Kağıtları Yeniden Dağıtılacak

Politika Haberleri

YSK, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılmasına karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılmasına karar verdi.

Kurul, bugünkü toplantısında, AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel'in, "bazı seçmenlerin seçmen bilgi kağıtlarını kaybettiği, lazım olmaz düşüncesiyle attığı" ve "seçmen bilgi kağıdı olmayanların oy kullanamayacağı" söylemleri nedeniyle seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılması yönündeki başvurusunu karara bağladı.

Başvuruyu inceleyen Kurul, talebi kabul ederek, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için seçmen bilgi kağıtlarının basımının yapılarak yeniden dağıtılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Politika

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