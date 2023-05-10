Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yıllardır terörle, yoklukla anılan bölgemize hakiki baharı biz getirdik. Bu kazanımlardan artık geriye dönüş olmayacaktır. Her kim terör örgütlerinin tehditleri altında eski Türkiye'yi hortlatmaya çalışırsa karşısında bizi bulacaktır. Rabbim ömür, milletimiz yetki verdikçe artık analar ağlamayacaktır. Bay Bay Kemal Diyarbakır analarını bir kere olsun ziyaret etmedi. Evlerden bir daha ağıtlar yükselmeyecek, çocuklarımızı kimse dağa zorla kaçıramayacak." - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika