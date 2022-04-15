Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılışı'nda, "Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılışı'nda, "Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılışı'nda, 'Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılışı'nda, "Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılışı'nda, "Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz" dedi - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Medresesi, cumhurbaşkanı, Politika, Haberler

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