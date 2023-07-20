Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Ercan Havalimanı'nın açılış töreninde, "Yeni terminal tesisine oranla 6 kat büyütülmüş, 10 milyon yolcuya...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Ercan Havalimanı'nın açılış töreninde, "Yeni terminal tesisine oranla 6 kat büyütülmüş, 10 milyon yolcuya hizmet verecek duruma getirilmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Ercan Havalimanı'nın açılış töreninde, "Yeni terminal tesisine oranla 6 kat büyütülmüş, 10 milyon yolcuya hizmet verecek duruma getirilmiştir" dedi. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika