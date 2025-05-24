Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Vefatının üzerinden 42 sene geçmesine rağmen eserleriyle, fikirleriyle, mücadelesiyle bugün bile kitlelere yön...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Vefatının üzerinden 42 sene geçmesine rağmen eserleriyle, fikirleriyle, mücadelesiyle bugün bile kitlelere yön gösteren üstat Necip Fazıl'ı yad ediyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Vefatının üzerinden 42 sene geçmesine rağmen eserleriyle, fikirleriyle, mücadelesiyle bugün bile kitlelere yön gösteren üstat Necip Fazıl'ı yad ediyorum." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika