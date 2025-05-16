Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası alandaki güven bunalımının aşılması için adil ve kapsayıcı bir küresel yönetişim mimarisinin tesis edilmesine ihtiyaç var" dedi. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika