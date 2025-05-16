Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası alandaki güven bunalımının aşılması için adil ve kapsayıcı bir küresel yönetişim mimarisinin tesis...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası alandaki güven bunalımının aşılması için adil ve kapsayıcı bir küresel yönetişim mimarisinin tesis edilmesine ihtiyaç var" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası alandaki güven bunalımının aşılması için adil ve kapsayıcı bir küresel yönetişim mimarisinin tesis edilmesine ihtiyaç var" dedi. - TİRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika