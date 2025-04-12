Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz." - ANTALYA