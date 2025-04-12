Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz." - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika