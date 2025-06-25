Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona ermesi için Türkiye'nin yoğun çaba harcadığını belirterek, "Adil bir barışın kaybedeni olmaz" dedi. - LAHEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika