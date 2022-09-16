Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi ile sona erdirilmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Politika Haberleri - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi ile sona erdirilmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi ile sona erdirilmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Ukrayna tahılının Afrika'daki kardeşlerimiz olmak üzere en fazla ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında çaba harcıyoruz" dedi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Afrika Politika Güncel Haberler

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