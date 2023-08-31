Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, "Her konuda aynı düşünmesek de, aynı görüşleri paylaşmasak da aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Deniz Harp Okulu Tuzla Eğitim Politika Haberler

title