Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, "Her konuda aynı düşünmesek de, aynı görüşleri paylaşmasak da aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika