Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye farklı kültürleri asırlar boyunca barış içinde yaşatmış örnek birikime sahiptir. Bizim medeniyetimizde mazlumun da zalimin de kimliğine bakılmaz. Kimliğine bakılmaksızın zalimin karşısında, mazlumun yanında durmak bizim görevimizdir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika