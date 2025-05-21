Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada, 'TDT olarak Doğu ile Batı'yı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada, "TDT olarak Doğu ile Batı'yı buluşturan bir örnek teşkilatız" dedi. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika