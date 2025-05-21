Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayr-i resmî Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında "Türk dünyası parmakla...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayr-i resmi Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında "Türk dünyası parmakla gösterilen bir sisteme sahip" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayr-i resmi Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında "Türk dünyası parmakla gösterilen bir sisteme sahip" dedi. - BUDAPEŞTE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika