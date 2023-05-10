Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Terörün tekrar azmaması, bölgede baharın kışa dönmemesi, yatırımların artarak sürmesi için 14 Mayıs çok önemli."
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Terörün tekrar azmaması, bölgede baharın kışa dönmemesi, yatırımların artarak sürmesi için 14 Mayıs çok önemli."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Terörün tekrar azmaması, bölgede baharın kışa dönmemesi, yatırımların artarak sürmesi için 14 Mayıs çok önemli." - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika