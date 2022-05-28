Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı konuşmada, "Türk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim söküp atabilir? - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı konuşmada, "Türk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim söküp atabilir? İki kardeşi hangi hudut ayırabilir?" dedi. - BAKÜ

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