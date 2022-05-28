Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı konuşmada, "Türk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim söküp atabilir? - Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı konuşmada, "Türk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim söküp atabilir?

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı konuşmada, 'Türk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim söküp atabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı konuşmada, "Türk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim söküp atabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı konuşmada, "Türk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim söküp atabilir? İki kardeşi hangi hudut ayırabilir?" dedi. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / Politika

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