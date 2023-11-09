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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Taşkent'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde, "Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Taşkent'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde, "Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız. Batılı ülkeler ise İsrail'in tüm bu katliamlarını uzaktan seyrediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Taşkent'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde, "Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız. Batılı ülkeler ise İsrail'in tüm bu katliamlarını uzaktan seyrediyor" dedi. - TAŞKENT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İsrail Politika Haberler

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