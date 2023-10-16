Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarım ve gıda örgütü değerlendirmelerine göre dünyada her 9 kişiden biri açlıkla boğuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tarım ve gıda örgütü değerlendirmelerine göre dünyada her 9 kişiden biri açlıkla boğuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarım ve gıda örgütü değerlendirmelerine göre dünyada her 9 kişiden biri açlıkla boğuşuyor. Halbuki dünya genelinde yıllık olarak 4 ile 5 milyar ton gıda üretilmektedir" dedi. - İSTANBUL