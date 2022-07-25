Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Tahıl koridoru) Planın başarılı şekilde işlemesiyle dünyadaki gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Tahıl koridoru) Planın başarılı şekilde işlemesiyle dünyadaki gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Tahıl koridoru) Planın başarılı şekilde işlemesiyle dünyadaki gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. Herkesin attıkları imzalara sahip çıkmalarını bekliyoruz." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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