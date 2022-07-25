Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Tahıl koridoru) Planın başarılı şekilde işlemesiyle dünyadaki gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Tahıl koridoru) Planın başarılı şekilde işlemesiyle dünyadaki gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: '(Tahıl koridoru) Planın başarılı şekilde işlemesiyle dünyadaki gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Tahıl koridoru) Planın başarılı şekilde işlemesiyle dünyadaki gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Tahıl koridoru) Planın başarılı şekilde işlemesiyle dünyadaki gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. Herkesin attıkları imzalara sahip çıkmalarını bekliyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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