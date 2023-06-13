Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şuşa Beyannamesinin bundan sonra sonra başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine olan inancımız tamdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şuşa Beyannamesinin bundan sonra sonra başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine olan inancımız tamdır" dedi.