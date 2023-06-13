Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şuşa Beyannamesinin bundan sonra sonra başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine olan inancımız tamdır' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şuşa Beyannamesinin bundan sonra sonra başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine olan inancımız tamdır" dedi.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şuşa Beyannamesinin bundan sonra sonra başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine olan inancımız tamdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şuşa Beyannamesinin bundan sonra sonra başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine olan inancımız tamdır" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title