Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyindeki 4 milyonu aşkın sivil güvenlik şemsiyemiz ve uluslararası yardımla hayata tutunuyor" dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyindeki 4 milyonu aşkın sivil güvenlik şemsiyemiz ve uluslararası yardımla hayata tutunuyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Suriye'nin kuzeyindeki 4 milyonu aşkın sivil güvenlik şemsiyemiz ve uluslararası yardımla hayata tutunuyor" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika