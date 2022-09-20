Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyindeki 4 milyonu aşkın sivil güvenlik şemsiyemiz ve uluslararası yardımla hayata tutunuyor" dedi. Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyindeki 4 milyonu aşkın sivil güvenlik şemsiyemiz ve uluslararası yardımla hayata tutunuyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Suriye'nin kuzeyindeki 4 milyonu aşkın sivil güvenlik şemsiyemiz ve uluslararası yardımla hayata tutunuyor" dedi. - NEW YORK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Suriye Politika Haberler

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