Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şu anda bir Selo var. Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Bay Bay Kemal 'Selo'yu çıkartacağım' diyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şu anda bir Selo var. Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Bay Bay Kemal 'Selo'yu çıkartacağım' diyor. Yanındakiler ne diyor, 'çıkartacağım' diyor. Benim milletim, Erdoğan kardeşine 'yürü arkandayız' dediği müddetçe çıkartamazlar, Cumhur İttifakı iktidar olduğu müddetçe çıkartamazlar." - BATMAN