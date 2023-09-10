Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Soçi'deki görüşmemde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı nasıl durdururuz, burada barışı nasıl sağlarız, bunları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Soçi'deki görüşmemde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı nasıl durdururuz, burada barışı nasıl sağlarız, bunları konuştuk" dedi.