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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Soçi'deki görüşmemde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı nasıl durdururuz, burada barışı nasıl sağlarız, bunları...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Soçi'deki görüşmemde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı nasıl durdururuz, burada barışı nasıl sağlarız, bunları konuştuk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Soçi'deki görüşmemde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı nasıl durdururuz, burada barışı nasıl sağlarız, bunları konuştuk" dedi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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