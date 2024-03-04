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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'ye geçmiş olsun dileklerini iletti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Trafik Kazaları Politika Haberler

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