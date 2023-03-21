Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.30'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.30'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.30'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek. - ANKARA
14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceksiniz?— Haberler.com (@Haberler) March 20, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika