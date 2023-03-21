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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.30'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.30'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.30'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.30'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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