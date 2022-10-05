Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelecek Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, görüşmede iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor. Politika Kaynak: AA / Ferdi Türkten Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Politika Güncel Haberler

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