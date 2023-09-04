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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği basın toplantısında, "Birleşmiş Milletler'in yeni...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği basın toplantısında, "Birleşmiş Milletler'in yeni çalışmasıyla netice alınacağını umuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği basın toplantısında, " Birleşmiş Milletler'in yeni çalışmasıyla netice alınacağını umuyorum" dedi. - SOÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Vladimir Putin Politika Haberler

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