Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği basın toplantısında, "Birleşmiş Milletler'in yeni...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği basın toplantısında, "Birleşmiş Milletler'in yeni çalışmasıyla netice alınacağını umuyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği basın toplantısında, " Birleşmiş Milletler'in yeni çalışmasıyla netice alınacağını umuyorum" dedi. - SOÇİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika