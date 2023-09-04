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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile basına yaptığı açıklamada, "Rusya'yla ticaret hacmimizin 62 milyar...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile basına yaptığı açıklamada, "Rusya'yla ticaret hacmimizin 62 milyar dolarda olmuş olması ve 100 milyar dolar hedefine doğru yürüyor olmamız bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile basına yaptığı açıklamada, "Rusya'yla ticaret hacmimizin 62 milyar dolarda olmuş olması ve 100 milyar dolar hedefine doğru yürüyor olmamız bizi çok mutlu ediyor" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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