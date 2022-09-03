Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesinde, tahıl ihracı, Zaporijya Nükleer Santraline dair gelişmeler ve bölgesel...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesinde, tahıl ihracı, Zaporijya Nükleer Santraline dair gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesinde, tahıl ihracı, Zaporijya Nükleer Santraline dair gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: AA / Elif Küçük - Politika