Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rekorların ve ilklerin festivali olan TEKNOFEST'in önümüzdeki dönemde başarı çıtasını daha da yukarı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rekorların ve ilklerin festivali olan TEKNOFEST'in önümüzdeki dönemde başarı çıtasını daha da yukarı çıkaracağına yürekten inanıyorum" dedi.