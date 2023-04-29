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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Rekorların ve ilklerin festivali olan TEKNOFEST'in önümüzdeki dönemde başarı çıtasını daha da yukarı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rekorların ve ilklerin festivali olan TEKNOFEST'in önümüzdeki dönemde başarı çıtasını daha da yukarı...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rekorların ve ilklerin festivali olan TEKNOFEST'in önümüzdeki dönemde başarı çıtasını daha da yukarı çıkaracağına yürekten inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rekorların ve ilklerin festivali olan TEKNOFEST'in önümüzdeki dönemde başarı çıtasını daha da yukarı çıkaracağına yürekten inanıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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