Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orta Doğu'da barışın tesisi için müttefikler de dahil herkesin elini taşına altına koyması gerektiğini...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orta Doğu'da barışın tesisi için müttefikler de dahil herkesin elini taşına altına koyması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Orta Doğu'da barışın tesisi için müttefikler de dahil herkesin elini taşına altına koyması gerektiğini düşünüyorum" dedi. - LAHEY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika