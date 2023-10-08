Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Orta Doğu'da kalıcı barışın olması ancak Filistin- İsrail sorununun çözümüyle mümkündür. Kudüs gerilimin sembolü oldu. Türkiye olarak tepkimizi her fırsatta dile getirdik. Ateşe körükle gitmenin faydası yok. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Filistin meselesi uluslararası hukuka göre çözülmelidir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika