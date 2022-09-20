Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orta Doğu'da kalıcı barışın ve istikrarın tesisi açısından İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme güçlü...
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orta Doğu'da kalıcı barışın ve istikrarın tesisi açısından İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme güçlü destek veriyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Orta Doğu'da kalıcı barışın ve istikrarın tesisi açısından İsrail- Filistin ihtilafında iki devletli çözüme güçlü destek veriyoruz" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika