Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öncelikli amacımız Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz bölgeye ulaşması" dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öncelikli amacımız Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz bölgeye ulaşması" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öncelikli amacımız Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz bölgeye ulaşması" dedi. - CEZAYİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika