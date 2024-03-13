Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Öncelikle terörün bir daha bu topraklarda tutunamamasını sağlayacağız. Sizler de gördünüz, terör varsa ne...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Öncelikle terörün bir daha bu topraklarda tutunamamasını sağlayacağız. Sizler de gördünüz, terör varsa ne yatırım oluyor ne iş oluyor ne muhabbet oluyor. İkinci olarak şehrimizin imkanlarıyla ülkemizin hedeflerini örtüştürüp doğru ve gerçekçi adımlarla Şırnak'ı kalkındıracağız, sizlerin ve evlatlarınızın güvenli ve müreffeh geleceği için zihinlerinde program olmayanlara geleceğinizi teslim etmeyin." - ŞIRNAK