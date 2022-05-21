Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da gençlere sesleniyor - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da gençlere sesleniyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da gençlere sesleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "O altılı masada olanlardan isim vermeyeceğim. 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "O altılı masada olanlardan isim vermeyeceğim. 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu bunlara da sus pus oldular. Aynı masanın etrafında oturdukları halde Abdülhamid'e laf atanlara haddini bildiremediler."

İhlas Haber Ajansı / Politika

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