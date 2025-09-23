Haberler

Erdoğan: Netanyahu'nun Barış Niyeti Yok

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun barış yapmaya ve rehineleri kurtarmaya niyetinin olmadığına dikkat çekerek, Orta Doğu'daki ülkelerin İsrail hükümetinin tehditleriyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu'nun barış yapmaya da rehineleri kurtarmaya da niyeti olmadığı anlaşılmıştır. Orta Doğu'daki ülkeler İsrail hükümetinin pervasız tehditleriyle muhatap oluyor" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında

14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.