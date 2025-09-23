Erdoğan: Netanyahu'nun Barış Niyeti Yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun barış yapmaya ve rehineleri kurtarmaya niyetinin olmadığına dikkat çekerek, Orta Doğu'daki ülkelerin İsrail hükümetinin tehditleriyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu'nun barış yapmaya da rehineleri kurtarmaya da niyeti olmadığı anlaşılmıştır. Orta Doğu'daki ülkeler İsrail hükümetinin pervasız tehditleriyle muhatap oluyor" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika