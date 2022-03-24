Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin yakından takip edildiğini ve Türkiye'nin bunu desteklediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin yakından takip edildiğini ve Türkiye'nin bunu desteklediğini ifade etti. - BRÜKSEL
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