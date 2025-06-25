Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Türk savunma sanayiinin yaptığı büyük...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Türk savunma sanayiinin yaptığı büyük atılım, dünyada parmakla gösterilmekte" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Türk savunma sanayiinin yaptığı büyük atılım, dünyada parmakla gösterilmekte" dedi. - LAHEY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika