Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı telefon görüşmesinde, Genel Sekreter'in talebi doğrultusunda önemli konuları ele aldı. Görüşme, Türkiye'nin NATO içindeki rolü ve uluslararası güvenlik meseleleri hakkında fikir alışverişinde bulunmayı amaçladı. İki lider, küresel güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Genel Sekreter'in talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
