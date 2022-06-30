Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Yunanistan'ın tutumu... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Yunanistan'ın tutumu...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 'Yunanistan'ın tutumu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Yunanistan'ın tutumu bizim siyaset anlayışımıza asla uymuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, " Yunanistan'ın tutumu bizim siyaset anlayışımıza asla uymuyor. Son dönemde özellikle kedisine İstanbul'da verdiğim yemekten sonra bir teklifte bulundum. Biz aramızdaki ilişkileri ikili yapalım, üçüncü kişileri aranıza sokmayalım dedim. Buna göre ABD'de Senato'da yaptığı konuşma ile bizim bu anlaşmamız 2-3 hafta sonra tamamen tersine dönüştürdü. Sadece onunla kalmadı Davos'ta aynısını yaptı. Adalar, adacıklar. Buraya özel ziyaretler yapıp. Bu ziyaretlerde de silahlandırmak gibi gayretin içine girdi. Bu adalar, adacıklar ters olaydır. Oraları silahlandıramazsınız. Yunanistan böyle bir adımın içerisine girdi. ABD'nin burada üs kurma olayları, Rusya'ya karşı cevabı alınıyor. Benim halkım bunları yutmuyor" dedi. - MADRİD

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Politika Haberler

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