Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Biden elinden... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Biden elinden...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 'Başkan Biden elinden...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Biden elinden gelen adımları atacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Biden elinden gelen adımları atacağını söyledi. Biden ile dün akşam yaptığımız görüşmeden sonra heyetlerimizi yine göndereceğiz. Orada cumhuriyetçilerle de görüşmeler yapmak sureti ile, onların desteğini almak suretiyle Biden'ın samimi gayretleri ciddi bir destek olacaktır. Gecikmeden bir heyeti ABD'ye göndereceğim" dedi. - MADRİD

İhlas Haber Ajansı / Politika

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