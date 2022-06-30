Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Parlamentomuzdan geçirmedikten sonra bu iş yürümez. İsveç ve Finlandiya üzerine düşenleri yerine getirmeli. Onlar bu görevleri yerine getirmeleri halinde parlamentomuza göndeririz. Yerine getirilmezse bunun parlamentomuza gönderilmesi söz konusu değil. Ben istedim oldu süreci değildir. Bunun bilinci içerisinde bu adımları atacaklar. PKK-YPG, FETÖ, terör örgütlerinin silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri bitirmesi lazım" dedi. - MADRİD

İhlas Haber Ajansı / Politika