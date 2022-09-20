Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülteci krizinin botları batırmakla, duvar örmekle ve toplama kampları ile çözülemeyeceğini vurgulayarak,...
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülteci krizinin botları batırmakla, duvar örmekle ve toplama kampları ile çözülemeyeceğini vurgulayarak, "Yunanistan hukuksuz geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çeviriyor" dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülteci krizinin botları batırmakla, duvar örmekle ve toplama kampları ile çözülemeyeceğini vurgulayarak, "Yunanistan hukuksuz geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çeviriyor" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika