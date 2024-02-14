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Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı ile Erzincan'daki maden kazası hakkında konuştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Erzincan'da meydana gelen maden kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Erzincan'da meydana gelen maden kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Erzincan Mısır Diplomasi Politika Haberler

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