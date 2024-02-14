Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı ile Erzincan'daki maden kazası hakkında konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Erzincan'da meydana gelen maden kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Erzincan'da meydana gelen maden kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. - KAHİRE