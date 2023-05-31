Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. - ANKARA
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika