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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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