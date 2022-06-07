Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirecek. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Milliyetçi Hareket Partisi Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.