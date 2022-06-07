Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde... - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirecek. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika