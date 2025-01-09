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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Ziyaret Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bu önemli görüşme, iki liderin siyasi iş birliğini güçlendirmesi açısından dikkat çekiyor. Ziyaretin içeriği henüz açıklanmadı, ancak siyasi gündeme dair görüş alışverişi yapıldığı düşünülüyor. Ankara'daki bu buluşma, Türkiye'nin güncel meseleleri üzerinde etkili olabilecek bir etkileşim olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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