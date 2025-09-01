Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meyciang Kongre Merkezi'nde Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'nda yaptığı konuşmada, " Suriye'nin ayağa kaldırılması için sağlayacağımız destek bölgemizin yararınadır. Suriye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz" dedi. - TIANJIN

