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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Mecliste Cumhur İttifakı olarak 323 vekille çoğunluğu elde ettik. Seçimin Meclis boyutu sınavını alnımızın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Mecliste Cumhur İttifakı olarak 323 vekille çoğunluğu elde ettik. Seçimin Meclis boyutu sınavını alnımızın...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Mecliste Cumhur İttifakı olarak 323 vekille çoğunluğu elde ettik. Seçimin Meclis boyutu sınavını alnımızın akıyla verdik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Mecliste Cumhur İttifakı olarak 323 vekille çoğunluğu elde ettik. Seçimin Meclis boyutu sınavını alnımızın akıyla verdik. Şimdi önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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