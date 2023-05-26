Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Mecliste Cumhur İttifakı olarak 323 vekille çoğunluğu elde ettik. Seçimin Meclis boyutu sınavını alnımızın akıyla verdik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Mecliste Cumhur İttifakı olarak 323 vekille çoğunluğu elde ettik. Seçimin Meclis boyutu sınavını alnımızın akıyla verdik. Şimdi önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var." - İSTANBUL

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023