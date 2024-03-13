Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Mardin'e 21 yılda toplam 204 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 5 bin 812 yeni derslik inşa ettik....
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Mardin'e 21 yılda toplam 204 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 5 bin 812 yeni derslik inşa ettik. Artuklu Üniversitesini faaliyete geçirdik.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Mardin'e 21 yılda toplam 204 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 5 bin 812 yeni derslik inşa ettik. Artuklu Üniversitesini faaliyete geçirdik." - MARDİN